- Premierul Marcel Ciolacu a avut astazi o serie de discuții aplicate cu reprezentanții Consiliului național al intreprinderilor private mici și mijlocii din Romania (CNIPMMR). Dialogul a vizat provocarile pe care firmele le intampina in activitatea lor, in special din perspectiva interacțiunilor cu instituțiile…

- ”Firmele romanesti nu sunt interesate deloc de comasare, ci de solutiile pentru dezvoltare! Iar din dialogul de ieri si de astazi cu liderii mediului de afaceri din Romamia, patronatele din Concordia si reprezentantii IMM-urilor, au aparut idei valoroase care pot ajuta semnficativ economia romaneasca”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a ținut sa transmita o sageata catre cei de la PNL, dupa ce s-a intalnit cu reprezentanții oamenilor de afaceri. Ciolacu le-a transmis liberalilor ca doar ei mai sunt interesați de comasarea alegerilor, dar intre timp in Romania se discuta despre cu totul alte subiecte. ”Firmele…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca este evident ca, daca sunt doua salarii minime pe economie, e foarte greu sa te descurci cu un copil, si ce aceea trebuie lucrat, in primul si in primul rand, prin scaderea impozitarii la veniturile minime, scrie News.ro. Premierul Ciolacu a fost intrebat…

- Oprea a anunțat, astfel, ca va continua si in 2024 sa transforme ministerul, agentiile si companiile cu capital de stat pentru a fi mai performante, iar in acest efort trebuie sa fie insotiti de reprezentantii mediului de afaceri, dar si ai sindicatelor. "Momentele de bilanț de sfarșit de an sunt doar…

- ”Momentele de bilant de sfarsit de an sunt doar o etapa intermediara in oricare proiect care trebuie sa continue si anul urmator. Imi plac indicatorii de performanta, care atesta daca politicile publice, programele, proiectele pe care le-am propus/implementat sunt utile pentru economia romaneasca. Un…

- Romania intra, din martie 2024, in Spatiul Schengen cu porturile și aeroporturile. Romania a ajuns la un acord politic impreuna cu Austria și Bulgaria privind extinderea Spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria, in prima faza cu frontierele aeriene și maritime incepand cu luna martie 2024, anunțat…