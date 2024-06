Gabriela Firea, candidata PSD la Primaria Capitalei, a trimis o scrisoare deschisa actualului primar general, Nicușor Dan, solicitandu-i o dezbatere publica despre performanțele fiecaruia in funcția de primar. Firea considera ca bucureștenii merita sa auda o discuție clara și onesta despre obstacolele și realizarile din mandatele lor. „Domnule primar general, Nicușor Dan, este a doua […] The post Gabriela Firea il cheama din nou pe Nicușor Dan la o discuție fața in fața appeared first on Puterea.ro .