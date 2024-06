Cum să îți reduci creditul la casă și să plătești dobândă mai mică. Metoda cea mai simplă Cum sa iți reduci creditul la casa și sa platești dobanda mai mica. Metoda cea mai simpla e pusa la dispoziția oricui. Creditul la casa poate fi redus, iar dobanda platita poate fi mai mica. E important insa sa știi ce drepturi ai, dar și ce poți face. O mulțime de romani cauta solutii pentru a reduce din ratele care, in unele cazuri, s-au dublat in ultimii ani. Dobanzile variabile raman ridicate deocamdata, iar o varianta tot mai aleasa de cei care au credite este refinantarea cu dobanda fixa. Ce inseamna refinanțarea? Aceasta permite doua alegeri: reducerea perioadei sau scaderea ratei. Iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

