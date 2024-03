Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, la bilantul Ministerului Public, ca este convinsa ca anul 2024 va aduce o justitie mai eficienta, mai echitabila mai dreapta si l-a provocat pe procuror general sa vina cu propunerea care vizeaza eficientizarea activitatii ministerului, referitoare…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat ca, in ultimul an, sunt 1.000 de fugari intorsi in Romania, precizand ca bugetul alocat acestora a fost de 10 milioane de lei. Gorghiu a anuntat ca exista un proiect de lege prin care acesti fugari sa fie pusi sa plateasca banii pe care statul roman ii cheltuie…

- Un nou penitenciar care va dispune de 900 de locuri și de o suprafata de patru metri patrati pentru fiecare detinut, se va construi in Buzau. Anunuțul a fost facut de catre Ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Penitenciarul se va construi in Unguriu, județul Buzau. La amplasamentul centrului a fost prezenta…

- Subiectul consumul de droguri este peste tot, dar e ”mai puțin recunoscut de institutuțiile statului roman”, care ”nu face tot ce trebuie” pentru rezolvarea lui, avertizeaza ministrul Justiției. Ministrul Justiției a facut aceste precizari, luni, la Targu Mureș, la inaugurarea primului Centru Comunitate…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele privind numirea procurorilor-șefi in funcțiile de conducere ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). Potrivit deciziilor prezidențiale: Mihaela Iorga Moraru va ocupa funcția…

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a anunțat o schimbare in ceea ce privește infractorii fugari. Noul proiect de lege prevede ca persoanele extradate in Romania sa-și plateasca singure cheltuielile de aducere in țara. „Avem in lucru, la Ministerul Justiției, un proiect de lege prin care costurile…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a evitat sa-și exprime opinia cu privire la Dosarul Revoluției, dar a subliniat vineri seara ca ar fi fost de dorit ca acest dosar sa fie soluționat in primul deceniu de la declanșarea Revoluției. Totodata, Gorghiu a adus in discuție necesitatea unei legi a lustrației.…