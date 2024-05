Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru și Cristina formeaza un cuplu in casa Mireasa, iar planurile lor devin tot mai stabile. De data aceasta, și-au facut mai multe marturisiri importante din trecutul lor. Concurentul a povestit despre o dependența pe care o avut-o, iar partenera sa i-a spus ca il va susține necondiționat.

- Dupa ce Alexandru a marturisit ca a fost dependent de jocuri de noroc, tatal acestuia a intrat in direct. De asemenea, Cristina și Alexandru au discutat cu Elena, dupa ce fata a avut mai multe reclamații la adresa atitudinii cuplului fața de ea.

- Maria Roman trece prin clipe de coșmar! Soțul fostei concurente de la Mireasa, sezonul 3, a disparut! Barbatul este de negasit de ieri. El a fost vazut ultima oara in Germania, moment in care se afla in drum spre Romania. Mesajul postat de tanara pe rețelele de socializare.

- Decizie neașteptata in casa Mireasa! Dediș a fost eliminat și urmeaza sa plece acasa. Concurentul a sperat pana in ultimul moment ca va cunoaște in emisiune o fata compatibila cu el, insa acest lucru nu s-a intamplat. Iata cum a reacționat, dupa ce a aflst ca a fost eliminat!

- Cristina și Alex au aniversat doua luni de relație și sunt cei mai fericiți. Aceștia se bucura de fiecare moment impreuna, iar pentru a marca ziua speciala, și-au facut o promisiune importanta. Concurentul a surprins-o pe iubita lui și i-a facut o surpriza.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- Cristi și-a dorit sa fie eliminat și așa s-a și intamplat. Concurentul a fost propus spre nominalizare de cele mai multe fete, inclusiv Eliza, singura tanara de care s-a apropiat mai mult in competiție.

- Alexandru a fost deranjat cand Cristina a luat un alt baiat la dans la petrecere și a ținut sa discute cu iubita lui. Totuși, baiatul și-a spus nemulțumirile cu jumatați de masura, fara sa dea exemplu de o situație concreta, fapt care a indus-o in eroare pe tanara.