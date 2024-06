Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul israelian al Apararii a anuntat marti incheierea unui acord cu Washingtonul privind achizitionarea a inca 25 de avioane de lupta F-35 de la grupul american de aparare Lockheed Martin pentru „aproximativ trei miliarde de dolari”, relateaza AFP. Aceste aparate, care ar trebui sa creasca la…

- Ministerul israelian al Apararii a cumparat zeci de mii de corturi, pregatind evacuarea civililor din Rafah in perspectiva unui atac in zona pe care o considera ultimul bastion al gruparii Hamas. Israelul a pregatit zeci de mii de corturi pentru civilii palestinieni pe care intenționeaza sa ii evacueze…

- Un numar record de soldați ruși au fost condamnați pentru crima in anul 2023, arata datele Curții Supreme a Rusiei, citata miercuri de site-ul independent de știri Mediazona. Creșterile au avut loc in contextul in care Ministerul rus al Apararii și grupul de mercenari Wagner au recrutat masiv din inchisorile…

- Avioane de lupta israeliene au lovit luni consulatul iranian din Damasc, iar o sursa de securitate libaneza a declarat pentru Reuters ca un comandant de rang inalt al Corpului Gardienilor Revolutiei iraniene, Mohammad Reza Zahedi, a fost ucis in atac, relateaza Reuters.