Tesla va opri producţia la fabrica sa din Germania timp de cinci zile, în iunie Confirmand un articol al cotidianului de afaceri Handelsblatt, purtatorul de cuvant a spus ca Tesla va intrerupe productia in zonele de productie de vehicule si de grup motopropulsor pe 7, 14, 17, 27 si 28 iunie. Tesla a intrerupt deja productia la aceasta fabrica de doua ori in acest an. A existat o oprire planificata a productiei de o zi in mai, in timp ce un incendiu puternic produs in martie a oprit activitatea pentru cateva zile. Articolul Tesla va opri productia la fabrica sa din Germania timp de cinci zile, in iunie apare prima data in Money.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a redus productia celui mai bine vandut vehicul electric al sau, Model Y, la fabrica sa din Shanghai, cu cel putin 20%, incepand cu luna martie, conform datelor din industrie si a unei surse citate de Reuters. Masura vizeaza solutionarea slabirii cererii pentru modelul vechi al producatorului…

- Masura vizeaza solutionarea slabirii cererii pentru modelul vechi al producatorului de automobile american din China, a doua piata a sa ca marime, unde sunt vandute majoritatea masinilor produse la uzina din Shanghai si unde un razboi brutal al preturilor a izbucnit in randul producatorilor de vehicule…

- Banca a fost unul dintre creditorii garanti in baza unui contract pentru construirea unei fabrici de procesare a gazelor in Rusia, cu Linde din Germania, care a fost reziliat din cauza sanctiunilor occidentale. Procesul a fost intentat de RusChemAlliance, cu sediul la Sankt Petersburg, o societate mixta…

- Fabrica este rezultatul unui proiect greenfield, ambitios, cu o infrastructura ce poate asigura o capacitate de productie de 2000 mc/24h , cea mai mare din Europa. Investitia depaseste 35 mil euro, include un teren de 120 000 mp, din care 13 000 mp hala productie, iar echipamentele vor asigura un portofoliu…

- Notificarea a fost emisa luni, in temeiul Legii WARN, o lege a muncii din SUA care impune companiilor cu 100 sau mai multi angajati sa notifice cu 60 de zile inainte despre inchiderile planificate ale unor activitati sau disponibilizarile in masa. Sub presiunea vanzarilor in scadere si a unui razboi…

- Masinile vor fi produse mai tarziu in acest an la o fabrica pe care producatorul auto japonez Nissan a inchis-o in 2021, ajutand la recuperarea unora dintre cele 1.600 de locuri de munca directe pierdute. Chery, partenerul junior al companiei mixte, va incepe sactivitatea cu producerea vehiculelor sale…

- Fitch a prognozat ca deficitul public general va creste la 7,1% din produsul intern brut (PIB) in 2024, de la 5,8% in 2023, cel mai ridicat nivel de la valoarea de 8,6% in 2020, cand restrictiile stricte ale Beijingului in pandemia de COVID au cantarit greu asupra celei de-a doua economii mondiale.…

- In SUA, Australia, Spania si Mexic, aproximativ 70% dintre adulti au spus ca sunt ”foarte sau oarecum stresati” de bani. Procentul s-a redus usor la 63% in Marea Britanie, 57% in Germania, 55% in Elvetia si aproximativ jumatate din locuitori din Singapore si Franta. In aceste tari, intre jumatate si…