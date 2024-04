Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- Alexandru a lansat o rugaminte catre ”Mari și Robert” dupa ce Cristina a intrat in cursa de eliminare. Este vorba despre Marinela Mavrodin și Robert Uruc. Iata ce legatura are concurentul cu ei.

- Cristina și Alex s-au declarat in urma cu o luna un cuplu, dar se pare ca inca exista unele probleme intre cei doi. Concurenta se teme ca dintr-o relație frumoasa ar putea ca intr-o zi totul sa se spulbere.

- Alexandru a fost deranjat cand Cristina a luat un alt baiat la dans la petrecere și a ținut sa discute cu iubita lui. Totuși, baiatul și-a spus nemulțumirile cu jumatați de masura, fara sa dea exemplu de o situație concreta, fapt care a indus-o in eroare pe tanara.

- Ilona Brezoianu și-a deschis sufletul in fața reporterului Spynews.ro și a dezvaluit care este ce mai mare frica a ei, dar și cum reușește sa traiasca cu aceasta. Partenera lu Florin Ristei, de la Te Cunosc de Undeva, vorbește și despre presiunea concursului.

- Alexandru a primit o scrisoare din partea familiei, unde era sfatuit la prudența in ceea ce privește noua lui relație. Concurentul sezonului 9 Mireasa a mers sa discute cu Cristina, iubita lui, despre mesajul primit.

- Raluca Preda, de la Mireasa sezonul 6, va prezenta noua emisiune Mireasa. Direct din Culise. Fosta concurenta a oferit detalii despre cum decurge acest show. Ce se va intampla, dar și la ce ora se va difuza pe Antena Stars.

- Astazi a avut loc prima ediție a emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii, sezonul 6, de la Antena Stars. Cristina, una dintre cele noua concurente ale emisiunii, are o poveste de viața impresionanta. Concurenta s-a imbolnavit dupa plecarea mamei sale in strainatate. Iata ce declarații a facut aceasta…