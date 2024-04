Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Alexandru a marturisit ca a fost dependent de jocuri de noroc, tatal acestuia a intrat in direct. De asemenea, Cristina și Alexandru au discutat cu Elena, dupa ce fata a avut mai multe reclamații la adresa atitudinii cuplului fața de ea.

- Cristina și Alex au aniversat doua luni de relație și sunt cei mai fericiți. Aceștia se bucura de fiecare moment impreuna, iar pentru a marca ziua speciala, și-au facut o promisiune importanta. Concurentul a surprins-o pe iubita lui și i-a facut o surpriza.

- Cristina a dezvaluit detalii neștiute despre trecutul ei. Iata unde a lucrat concurenta. Ce i-a spus lui Alexandru in ediția de astazi, ținand cont ca sunt la inceput și vor sa afle detalii unul de despre celalalt. Ce a marturisit tanara, la Mireasa!

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- Alexandru a lansat o rugaminte catre ”Mari și Robert” dupa ce Cristina a intrat in cursa de eliminare. Este vorba despre Marinela Mavrodin și Robert Uruc. Iata ce legatura are concurentul cu ei.

- Alexandru a fost deranjat cand Cristina a luat un alt baiat la dans la petrecere și a ținut sa discute cu iubita lui. Totuși, baiatul și-a spus nemulțumirile cu jumatați de masura, fara sa dea exemplu de o situație concreta, fapt care a indus-o in eroare pe tanara.

- In seara aceasta, la Antena 1, de la 20:30, incepe saptamana a cincea in competiția Power Couple Romania – La bine și la greu, ultima dinaintea celei finale. Cinci perechi au mai ramas in confruntarea suprema a cuplurilor: Eliza și Cosmin Natanticu, Oana Matache și Radu Siffredi, Ana și Tudor Ionescu,…

- Alexandru a primit o scrisoare din partea familiei, unde era sfatuit la prudența in ceea ce privește noua lui relație. Concurentul sezonului 9 Mireasa a mers sa discute cu Cristina, iubita lui, despre mesajul primit.