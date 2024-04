Decizie neașteptata in casa Mireasa! Dediș a fost eliminat și urmeaza sa plece acasa. Concurentul a sperat pana in ultimul moment ca va cunoaște in emisiune o fata compatibila cu el, insa acest lucru nu s-a intamplat. Iata cum a reacționat, dupa ce a aflst ca a fost eliminat!