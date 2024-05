Opal Sandy, nascuta surda, poate auzi datorita terapiei genice, aplicata in cadrul unui studiu cu rezultate considerate ”spectaculoase”. Fetița este prima și cea mai mica pacienta tratata in cadrul unui studiu privind terapia genica, a declarat NHS, serviciul britanic de sanatate publica, intr-un comunicat. Copilul s-a nascut cu o afecțiune genetica, neuropatie auditiva, cauzata de […] The post O fetița, nascuta surda, aude pentru prima data cu ajutorul terapiei genice appeared first on Puterea.ro .