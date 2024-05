Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor statistice ale Inspectoratului de Stat al Muncii, in perioada ianuarie-aprilie 2024, au fost identificate 411 persoane care activau fara contracte de munca in Republica Moldova. Astfel, de la inceputul acestui an, inspectorii de munca au verificat 668 de companii și au identificat peste…

- Un incident a avut loc la o societate din Campia Turzii care poate fi catalogat drept accident de munca. 12 persoane s-au intoxicat cu o substanța. La fața locului sunt mai multe echipaje de ambulanța, SMURD, poliția și pompierii. La nivelul dispeceratului Integrat ISU-SAJ a fost primita o solicitare…

- Reprezentanții Serviciului pentru Imigrari din județul Arad estimeaza ca aproximativ unul din cinci muncitori straini aduși de companiile locale din țari non-UE nu reușește sa iși indeplineasca perioada de vechime la locul de munca, fiindca parasesc țara ilegal intr-un timp scurt. Conform declarațiilor…

- Romanii, alaturi de marocani, sirieni și brazilieni, sunt cetațenii care cauta cel mai des sa paraseasca țara pentru unul dintre statele dezvoltate din Uniunea Europeana, conform statisticilor Eurostat. Aproape un milion de persoane au obținut cetațenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene…

- Autoritațile estimeaza ca Județul Arad are o necesitate urgenta de pana la 15.000 de lucratori, conform informațiilor citate de Rador, preluate de la Radio Timișoara. Criza in domeniul forței de munca ingreuneaza dezvoltarea afacerilor din Arad. Autoritațile și mediul economic estimeaza ca este nevoie…

- Noua deținatoare a titlului Miss World este a treia caștigatoare a unei coroane de concurs „Big 4” pentru Republica Ceha. In 2012, țara europeana a caștigat coroana Miss Earth, prin Tereza Fajksova. Miss World face parte din concursurile de elita „Big 4” din lume, alaturi de Miss Univers, Miss International…

- Aproape cinci mii de cetațeni straini au ajuns anul trecut in Cluj legal, arata un raport al Serviciului pentru Imigrari. In anul 2023, polițiștii de la imigrari din Cluj au emis nu mai puțin de 4.974 de permise de ședere pentru diferite scopuri și 3.942 de avize de angajare in munca. De asemenea, 51…

