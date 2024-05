Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile locale si europarlamentare din data de 9 iunie incepe vineri si se incheie in 8 iunie, la ora 7.00. Campania in audiovizual de va incheia in 7 iunie, la ora 7.00. Biroul Electoral Central recomanda competitorilor electorali sa aiba un discurs echilibrat si onest…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare si alegerile locale incepe vineri si se va incheia pe data de 8 iunie, la ora 7,00. Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca peste 18,96 milioane de cetateni cu drept de vot erau inscrisi in Registrul electoral la sfarsitul lunii aprilie. Acestia…

- Peste exact o luna, romanii sunt asteptati la vot pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European, dar si viitorii primari, consilieri locali si judeteni. Maine va incepe oficial campania pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie. Daca pentru scrutinul european cetatenii romani…

- ■ in fruntea listei pentru Consiliul Local se afla deputatul Dan Laurențiu Leoreanu, urmat de primarul in exercițiu, Leonard Achiriloaei ■ sunt și șase dintre actualii consilieri locali ■ Conform unei postari facuta de deputatul Dan Laurențiu Leoreanu pe pagina de Facebook, luni, 22 aprilie 2024, a…

- Guvernul a aprobat calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai. Pe 29 aprilie 2024 raman definitive candidaturile la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, iar pe 30 aprilie 2024 se…

- ✅Astazi, 12 martie, incepe perioada electorala pentru alegerile pentru Parlamentul European ???????? din anul 2024 și alegerile pentru autoritațile administrației publice locale ???????? din anul 2024 Repere: ◾19 martie –

- Executivul a aprobat, luni, Hotararea de guvern privind calendarul alegerilor pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai și se va incheia pe 8 iunie 2024. „Guvernul a aprobat astazi (luni -n.r.) calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile…