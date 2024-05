Stiri pe aceeasi tema

- Rusia revendica joi cucerirea localitatii Andriivka, situata la aproximativ zece kilometri sud de Bahmut, in regiunea ucraineana Donetk (est), unde armata rusa desfasoara un asalt de luni de zile, relateaza AFP.”Unitatile din Grupul de Sud (...

- 8.000 de civili au fost evacuați din regiunea Harkov, de teama rusilor care au deschis aici un nou front. In orasul Vovceansk au loc lupte de strada, iar rusii anunta ca au mai cucerit doua sate. Trei civili au fost uciși in regiunea Harkov in ultimele 24 de ore și o drona a ranit doi polițiști.

- Forțele rusesti au preluat controlul asupra satului Novomihailivka, situat la 40 de kilometri sud-vest de orașul ucrainean Donețk, a anunțat luni Ministerul rus al Apararii. Este a doua lovitura importanta data de Rusia, care se apropie de cucerirea punctului strategic Ceasiv Yar, informeaza Rador Radio…

- Ministerul britanic al Apararii estimeaza ca Rusia pierde in aceasta perioada aproape o mie de militari zilnic, dar inca dispune de suficienți soldați care reușesc sa puna presiune asupra ucrainenilor. “In fiecare an s-a inregistrat o creștere a ratei medii zilnice a pierderilor, de la 400 in 2022,…

- UPDATE:Rusia a anuntat, duminica, ca a distrus 15 drone ucrainene deasupra regiunilor sale de frontiera Belgorod si Briansk.Regiunile sunt in mod regulat tinta atacurilor din partea Kievului. Ministerul rus al Apararii a precizat ca 12 dintre drone au fost distruse deasupra regiunii Belgorod.

- Armata rusa a sustinut sambata ca a preluat controlul asupra satului Ivanivske, langa Bahmut, in estul Ucrainei, in ceea ce ar fi un nou avans intr-o zona importanta in care Rusia se afla in ofensiva de mai multe saptamani, relateaza AFP.Fortele Moscovei au "eliberat satul Krasnoe", fosta…

- Rusia a anuntat marti ca a cucerit un sat situat in estul Ucrainei, in apropiere de orasul Donetk, pe care-l controleaza, la o zi dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari ca a ”oprit” inaintarea rusa, relateaza AFP. ”In directia Donetk, unitatile din Grupul de Forte Sud au…

- Ministerul de Externe a transmis vineri un mesaj in care anunța ca Romania nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate de Rusia in teritoriile ocupate in Ucraina - Donețk, Luhansk, Zaporojia, Herson, Crimeea. Ministerul ii avertizeaza, de asemenea, pe romani sa nu accepte sa participe ca observatori…