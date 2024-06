Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia finala de la summitul din Elvetia privind pacea in Ucraina a fost aprobata doar de 80 din cele 93 de state participante, potrivit unei liste publicate duminica de gazdele elvetiene, citata de dpa, potrivit Agerpres.

- Documentul final al conferinței din Elveția privind Ucraina, care a avut loc in perioada 15-16 iunie, a fost susținut de 80 de țari din 92. Lista țarilor a fost publicata de ziarul 20min pe 16 iunie. Se remarca faptul ca printre cei care au susținut declarația s-au numarat Statele Unite, Canada, Marea…

- Primul summit consacrat pacii in Ucraina, care are loc in acest weekend in Elvetia, fara participarea Rusiei, face apel la „implicarea tuturor partilor” din conflict in demersurile de incetare a ostilitatilor, potrivit comunicatului final al reuniunii, din care AFP a obtinut o copie. Este insa de asteptat…

- Comunicatul final al summitului privind pacea din Ucraina, ce se desfașoara a Elveția, a luat in considerare pozitia Kievului, transmite Reuters, citandu-l pe ministrului ucrainean de externe Dmitro Kuleba.

- Puterile occidentale și alte națiuni au cautat duminica, in a doua zi a summitului din Elveția, sa ajunga la un consens privind condamnarea invaziei Rusiei in Ucraina, și sa sublinieze costul uman al razboiului, relateaza Reuters.

- Declarația comuna privind rezultatele viitorului „summit de pace” privind Ucraina, care va avea loc in perioada 15-16 iunie in Elveția, nu va cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean, relateaza postul public de televiziune japonez NHK, citand un proiect de document.

- SUA vor participa la summitul de pace privind Ucraina, care va avea loc in Elveția in luna iunie. Acest lucru l-a confirmat pentru Reuters un oficial american. In același timp, el a refuzat sa indice numele oficialului care va veni la summit. Anterior, secretarul de stat Anthony Blinken a declarat ca…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat, astazi, pe retelele sale de socializare, ca la Burgenstock, in Elvetia, va avea loc, in 15 si 16 iunie, summitul despre asa-numita Formula a Pacii promovat de administratia sa pentru a cere retragerea trupelor ruse de pe intreg teritoriul Ucrainei.Seful…