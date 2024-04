Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE:Rusia a anuntat, duminica, ca a distrus 15 drone ucrainene deasupra regiunilor sale de frontiera Belgorod si Briansk.Regiunile sunt in mod regulat tinta atacurilor din partea Kievului. Ministerul rus al Apararii a precizat ca 12 dintre drone au fost distruse deasupra regiunii Belgorod.

- Oficialii din domeniul apararii de la Moscova, citați de The Guardian, spun ca Ucraina a lansat peste 40 de drone in regiunea Rostov, care se invecineaza cu Rusia, in ceea ce pare a fi unul dintre cele mai mari atacuri aeriene efectuate de Ucraina in cei trei ani de razboi. Ministerul rus al Apararii…

- Armata ucraineana a facut prapad pe front, in februarie! Ce dezvaluie Ministerul britanic al Apararii despre pierderile Rusiei Mai multi soldati rusi au fost ucisi si raniti zilnic in Ucraina in luna februarie decat oricand de la inceputul invaziei pe scara larga lansate de Moscova cu peste doi ani…

- Fiul vitreg al comandantului șef al armatei ucrainene, Sirski, sprijina Rusia in conflictul cu Ucraina. Fiul oficialului ucrainean, pe numele sau Ivan, se afla in Australia, el fiind copilul adoptiv al acestuia din prima casatorie. Ivan Sirski apare intr-o filmare cu un tricou cu litera Z, in care…

- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca Ucraina i-a otravit pe guvernatorii instalați de Moscova in regiunile ucrainene Herson si Lugansk, deși ambii erau inca in viața, potrivit Reuters.

- Emiratele Arabe Unite au declarat ca au reușit sa medieze un schimb de prizonieri – 100 de prizonieri de razboi ruși in schimbul a 100 de prizonieri de razboi din partea ucraineana. In inregistrarea video se pot vedea militarii care urca intr-un autobuz și discuta intre ei. Ministerul rus al Apararii,…

- Rusia si Ucraina au facut joi un nou schimb de 100 de prizonieri de razboi de fiecare parte, Emiratele Arabe Unite actionand ca intermediar, informeaza Reuters, citat de news.ro.Ministerul rus al Apararii, intr-o postare pe Telegram, a declarat ca soldatii care se intorc acasa vor fi supusi unor…

- Rusia va interpreta amplasarea unui contingent militar britanic pe teritoriul Ucrainei drept o declarație de razboi, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, intr-o postare pe Telegram. Astfel a comentat acesta semnarea acordului de colaborare dintre Marea Britanie…