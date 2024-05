Stiri pe aceeasi tema

- Rusia revendica joi cucerirea localitatii Andriivka, situata la aproximativ 10 km sud de Bahmut, in regiunea Donetk (est), unde armata rusa desfasoara un asalt de luni de zile. ”Unitatile din Grupul de Sud (...) au eliberat localitatea Andriivka”, anunta Ministerul rus al Apararii, care a anuntat miercuri…

- Razboi in Ucraina, ziua 813. Forțele ucrainene au stabilizat situația din regiunea Harkov, pe fondul incercarilor trupelor ruse de a sparge apararea ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

- 8.000 de civili au fost evacuați din regiunea Harkov, de teama rusilor care au deschis aici un nou front. In orasul Vovceansk au loc lupte de strada, iar rusii anunta ca au mai cucerit doua sate. Trei civili au fost uciși in regiunea Harkov in ultimele 24 de ore și o drona a ranit doi polițiști.

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

- Infrastructura feroviara este deosebit de vitala in Ucraina, atat in transportul pasagerilor si comert, cat si armatei, deoarece de la inceputul invaziei ruse, in februarie 2022, intregul trafic aerian civil este paralizat. ”Este vorba aici despre masuri clasice inaintea unei ofensive” de amploare,…

- Comandamentul armatei ucrainene a anunțat vineri ca a distrus „cel puțin șase avioane militare ruse și a avariat considerabil alte opt” in cursul unui atac contra bazei aeriene ruse de la Morozovsk, regiunea Rostov, frontaliera cu Ucraina. Sursa militara ucraineana a informat ca atacul la baza menționata…

- Autoritațile pro-ruse din peninsula Crimeea au inchis traficul pe podul Kerci, la primele ore ale zilei de luni. Circulația pe acest pod a mai fost inchisa și in noaptea de sambata spre duminica, pe fondul unor explozii din orașul de pe coasta estica Feodosia. Deocamdata, autoritațile pro-ruse nu au…