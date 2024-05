Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 807. Numeroase blindate rusești au atacat vineri granița din nord-estul Ucrainei. De asemenea, regiunea ucraineana Harkov a fost puternic bombardata. Ucrainenii au respins atacurile și au trimis in zona intariri, deoarece cred ca r

- Un atac rus cu rachete a provocat luni moartea a cel putin patru persoane si ranirea altor 28, in orasul portuar Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a anuntat guvernul regional, revizuind in crestere un prim bilant, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Trei femei si un barbat au fost ucisi. Potrivit unui…

- Razboi in Ucraina, ziua 773. In noaptea de 5 spre 6 aprilie, forțele ruse au atacat orașul Harkov, nord-estul Ucrainei, al doilea oraș ca marime din țara, transmit publicațiile Ukrainska Pravda și Obozrevatel. Primul bilanț al victimelor: șase morți și 10

- Atacuri aeriene la Harkov - Cel puțin patru persoane au murit și 12 au fost ranite, noaptea trecuta, in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov. Patru persoane au decedat, printre care trei salvatori, iar cinci au fost ranite, in timpul unei a doua lovituri asupra unui loc care tocmai…

- Cinci persoane au murit in cursul noptii de miercuri spre joi in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, noteaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 761. Cel puțin 11 persoane au fost ranite in urma unui atac cu drone rusești in sudul Ucrainei, anunța luni autoritațile. Un incendiu a izbucnit la o importanta centrala electrica rusa dupa ce dronele ucrainene au atacat zona.

- UPDATE 7:00Aproximativ 15 explozii au fost auzite vineri dimineata in orasul Harkov din Ucraina, a declarat primarul Ihor Terekhov, iar atacurile cu rachete rusesti par sa vizeze sursa de alimentare cu energie electrica a orasului, provocand intreruperi partiale de curent, transmite Reuters.Terekhov…

- UPDATE 7:17Un tanar a fost ucis si mai multe persoane, inclusiv un copil de trei ani, au fost ranite cand o drona rusa a lovit un bloc de apartamente in orasul portuar Odesa, potrivit autoritatilor."Copilul de trei ani are probleme la picior si se afla sub supraveghere medicala", a declarat guvernatorul…