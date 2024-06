Autoritațile sanitar veterinare anunța ca se pot pescui din nou scoici și rapane din Marea Neagra, dupa ce analizele de laborator au indicat ca sunt sigure pentru consum. Recoltarea lor a fost interzisa in urma cu 10 zile, dupa ce in apa marii fusesera gasite alge potențial toxice.In urma analizelor de laborator, s-a constatat ca moluștele de mare sunt sigure pentru consum, nefiind identificate in corpul lor acumulari de biotoxine, a transmis sambata, 15 iunie, Direcția Sanitar-Veterinara Constanța, intr-un comunicat citat de Cuget Liber.DSVSA Constanța a decis pe 6 iunie sa suspende preventiv…