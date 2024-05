Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au rezolvat misterul originii stravechilor arbori baobab. Conform studiilor ADN, acești arbori emblematici au aparut pentru prima data in Madagascar, in urma cu 21 de milioane de ani, scrie BBC. Semințele lor au fost ulterior transportate de curenții oceanici in Australia și, de asemenea,…

- Oamenii de știința au descoperit o planeta „pufoasa”, atat de ușoara incat ar pluti pe apa. Planeta este mult mai mare decat Jupiter. Cercetatorii o studiaza și spun ca astfel ar putea ințelege modul in care se formeaza și evolueaza planetele.

- Este omniprezenta in filozofie și in cultura populara ideea ca statele, societațile și civilizațiile cresc, apoi stagneaza și, in cele din urma, se prabușesc. Oamenii de știința au finalizat recent cel mai amplu studiu realizat vreodata pentru a afla daca "societațile care imbatranesc" pot fi intr-adevar…

- Prima analiza in profunzime a incarcaturii unei epave romane din secolul al IV-lea, descoperita in largul coastelor insulei Mallorca in 2019, a fost publicata recent in revista Archaeological and Anthropological Sciences. Cercetatorii au adoptat o abordare cuprinzatoare a analizei, folosind analiza…

- Un studiu observational a descoperit pentru prima data ca o specie de pasare foloseste comunicarea gestuala, despre care se credea ca este apanajul exclusiv al oamenilor. Un studiu condus de Universitatea din Tokyo, publicat la 25 martie in revista Current Biology, explica modul in care micul si coloratul…

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina din Wroclaw, Polonia, au fost primii din lume care au recreat in mod sigur faimosul medicament al trecutului - teriac (theriac). Teriacul, format din 71 de substanțe diferite, a fost apreciat in Europa pana in secolul al XVIII-lea ca un antidot miraculos…

- Virusul Epstein-Barr (EBV) este una dintre cele mai comune infecții la nivel mondial, insa pana in prezent nu exista niciun vaccin sau tratament specific pentru combaterea lui. Totuși, exista speranțe ca acest lucru s-ar putea schimba in viitorul apropiat, deoarece cercetatorii au identificat puncte…