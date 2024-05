Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea și șeful direcției Juridice din SRI, Dumitru Dumbrava, au fost puși, in cursul nopții de joi spre vineri, sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile de catre procurorii DNA de la Secția I perntru Combaterea Faptelor de Corupție, intr-un dosar in care sunt acuzați de fapte de trafic de influența și spalare de bani.