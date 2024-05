Se sparge buboiul afaceriștilor milionari din serviciile secrete! Apar noi informații bomba, dupa audierea la DNA a fostului numar 2 din cadrul Serviciului Roman de Informații (SRI), generalul (r) Florian Coldea, dar și a generalului Dumitru Dumbrava. Ambii au fost plasați de DNA sub control judiciar. Dar, din cate s-a aflat pe surse, urmeaza ca […] The post Se sparge buboiul afaceriștilor milionari din SERVICIILE SECRETE. Generalul Dumbrava ar fi „sifonat” tot la DNA! first appeared on Ziarul National .