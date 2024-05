FOTO INCENDIU la Aiud: Un atelier de tâmplărie, mistuit de flăcări. Focul s-a extins la acoperișul unei pensiuni și unei locuințe FOTO INCENDIU la Aiud: Un atelier de tamplarie, mistuit de flacari. Focul s-a extins la acoperișul unei pensiuni și unei locuințe Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la un atelier de tamplarie din Aiud. Pana la sosirea pompierilor, focul s-a extins la acoperișul unei pensiuni și acoperișul unei locuințe. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiu. Este vorba despre un incendiu izbucnit la […] Citește FOTO INCENDIU la Aiud: Un atelier de tamplarie, mistuit de flacari. Focul s-a extins la acoperișul unei… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

