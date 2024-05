FOTO. Incendiu violent la o tâmplărie din Aiud. Focul s-a extins la o pensiune. Zeci de persoane, evacuate Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un atelier de tamplarie din Aiud, județul Alba. Flacarile s-au extins la o locuința, la o pensiune și un restaurant. Zeci de persoane au fost evacuate. „La sosirea echipelor de intervenție, la locul producerii incendiului, acesta se manifesta violent și cu flacara deschisa […] The post FOTO. Incendiu violent la o tamplarie din Aiud. Focul s-a extins la o pensiune. Zeci de persoane, evacuate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un atelier de tamplarie din Aiud, județul Alba. Flacarile s-au extins la o locuința și la o pensiune. 16 persoane au fost evacuate.

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un atelier de tamplarie din Aiud, județul Alba. Flacarile s-au extins la o locuința și la o pensiune. 16 persoane au fost evacuate.A ars generalizat un atelier de tamplarie, pe o suprafața de aproximativ 300 mp.

- FOTO INCENDIU la Aiud: Un atelier de tamplarie, mistuit de flacari. Focul s-a extins la acoperișul unei pensiuni și unei locuințe Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la un atelier de tamplarie din Aiud. Pana la sosirea pompierilor, focul s-a extins la acoperișul unei pensiuni și acoperișul…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

- Autoritațile prahovene au decis, referitor la situația de urgența din orașul Slanic Prahova, unde o porțiune a unei strazi s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime, evacuarea unor imobile din zona, interzicerea completa a traficului, precum și efectuarea unei expertize de specialitate…

- Comisia responsabila de alegerile din Rusia a transmis ca sistemul sau de vot online s-a defectat vineri din cauza numarului mare de persoane care au incercat sa voteze in acest mod. In prima din cele trei zile de vot, aproximativ 500.000 de persoane au votat online in cursul diminetii numai la Moscova,…

- Cladirea in care isi desfașoara activitatea Judecatoria Cornetu din judetul Ilfov a luat foc. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de peste 1.500 de metri patrati. Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata la o cladire administrativa in care isi desfasoara activitatea Centrul Cultural si Judecatoria…