VIDEO. 25 de morți într-un incendiu devastator dintr-un parc de distracții: „Oamenii au fost prinși în capcană” Un incendiu care a izbucnit sambata, 25 mai, intr-un parc de distracții din vestul Indiei a ucis 27 de persoane, dintre care patru copii cu varste sub 12 ani, arata un bilanț actualizat al poliției. Patru persoane despre care autoritațile zic ca au legatura cu parcul de distracții au fost arestate.Peste 300 de persoane se […] The post VIDEO. 25 de morți intr-un incendiu devastator dintr-un parc de distracții: „Oamenii au fost prinși in capcana” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

