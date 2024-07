VIDEO. Hoţii care au aruncat bancomatul în aer la Arad au fost prinşi. Momentul spargerii, filmat Au fost prinsi si retinuti cei care au incendiat un bancomat, in urma cu o saptamana, in centrul localitatii Siria din judetul Arad. Acestia sunt doi cetateni romani cu domiciliul in judetul Arad si un cetatean albanez cu domiciliul in judetul Maramures. Politistii i-au prins pe cei care au incendiat bancomatul, vineri, cand incercau sa […] The post VIDEO. Hotii care au aruncat bancomatul in aer la Arad au fost prinsi. Momentul spargerii, filmat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Politistii i-au prins pe cei care au incendiat un bancomat, in data de 5 iulie, in centrul localitatii Siria din judetul Arad. Acestia sunt doi cetateni romani cu domiciliul in judetul Arad si un cetatean albanez cu domiciliul in judetul Maramureș. Ei au fost prinși cand incercau sa iasa din tara.

- In aceasta dimineața au fost prinși trei barbați care au aruncat in aer un bancomat situat in centrul comunei Șiria in urma cu o saptamana și au furat 200.000 de lei. Cei trei au fost reținuți cand se pregateau sa iasa din Romania, intr-o benzinarie in cand iși incarcau mașina pe o platforma. In momentul…

