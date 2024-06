Pompierii au salvat 28 de persoane care erau blocate la peste 100 de metri cu capul in jos intr-un carusel dintr-un parc de distracții in statul american Oregon. O persoana a fost internata in spital, scrie Sky News.Un martor ocular al incidentului, Chris Ryan, a spus ca el și soția sa se aflau in parcul […] The post VIDEO. Zeci de persoane au stat minute bune blocate cu capul in jos, intr-un parc de distracții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .