VIDEO. Un incendiu puternic a cuprins mai multe case din București, noaptea trecută. Trei oameni au ajuns la spital Mai multe locuințe din Sectorul 2 al Capitalei au fost afectate, noaptea trecuta, de un incendiu puternic. Alarma a fost data in jurul orei 3:00. Pompierii din Bucuresti au intervenit, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in Sectorul 2, la un grup de locuinte invecinate. Au fost asistate medical, la fața locului, cinci persoane, […] The post VIDEO. Un incendiu puternic a cuprins mai multe case din București, noaptea trecuta. Trei oameni au ajuns la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Bucuresti au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in Sectorul 2, la mai multe locuinte invecinate. 26 de persoane au fost evacuate, cinci fiind asistate medical. Trei dintre ele au fost transportate la spital, dar doua au refuzat…

- Un accident grav a avut loc, noaptea trecuta, in București. 15 persoane au fost implicate in accident, dintre care 12 au ajuns la spital. Accidentul s-a produs intre un autoturism si un microbuz. Șoferul microbuzului, un tanar de 21 de ani care nu a respectat culoarea rosie a semaforului, avea 0.54mg/l…

- Un politist de la Brigada Rutiera a fost agresat intr-o benzinarie din Bucuresti cand a incercat sa prinda un barbat care furase o sticla de bautura alcoolica, iar acesta l-a lovit cu ea in cap. In cele din urma agresorul a fost imobilizat. Reprezentanții Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat ca luni,…

- Pompierii intervin, marti, la un incendiu produs in Sectorul 2 al Capitalei. Arde o locuinta si acoperisul celei de-a doua. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta, situata pe str. Culea Nicolae din Sectorul 2. Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum la o locuinta tip…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineața intr-un apartament din Sectorul 2 al Capitalei. Mai mulți locatari au fost evacuați de pompieri cu ajutorul autoscarii ISU. Patru persoane au fost transportate la spital, in timp ce alte cinci primesc ingrijiri la fața locului. Apartamentul in care a izbucnit…

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…