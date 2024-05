Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Directiei Resurse Umane din Ministerul Sanatatii, un functionar din minister si alte doua persoane au fost trimise in judecata, pentru fapte asimilate celor de coruptie, cei doi functionari publici fiind suspectati ca au transmis unei persoane subiectele pentru un concurs de angajare pe…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anunțat, joi, trimiterea in judecata a unor funcționari publici din Ministerul Sanatații, pentru fraudarea unui concurs. Este vorba despre un concurs pentru ocuparea funcției de consilier clasa I, grad superior, in cadrul Direcției Politici de Resurse…

- Un incendiu care a izbucnit sambata, 25 mai, intr-un parc de distracții din vestul Indiei a ucis 27 de persoane, dintre care patru copii cu varste sub 12 ani, arata un bilanț actualizat al poliției. Patru persoane despre care autoritațile zic ca au legatura cu parcul de distracții au fost arestate.Peste…

- Scandal la Colegiul Național din Iași, dupa ce un elev a primit nota 1 la Muzica fara sa fi copiat. Copilul e in clasa a VI-a și n-a știut sa puna notele in portativ la o lucrare de control. Claudia Monica și Marius Catalin Palaghia, parinții minorului A.T. au depus la Tribunalul Bacau o acțiune […]…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…

- Un autopsier de la Serviciului Judetean de Medicina Legala Bistrita-Nasaud a fost prins in timp ce lua 600 de lei mita, pentru imbalsamarea si cosmetizarea unei persoane decedate. ”La data de 07.03.2024, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Bistrita-Nasaud, sub…

- In ciuda unei complexitați reduse, dosarele penale pentru consum de alcool la volan așteapta cu anii pentru a fi trimise pe rolul instanțelor. Acest fapt ii afecteaza direct pe sibienii care ajung sa faca presiuni pentru a fi trimiși in judecata și pentru a-și primi, astfel, inapoi carnetele de șofer,…