- Secretarul american de stat Antony Blinken a anuntat miercuri la Kiev un nou ajutor militar, de 2 miliarde de dolari, pentru consolidarea capacitatilor de aparare ale Ucrainei in fata armatei ruse, care se afla in ofensiva in special in nord-estul Ucrainei, relateaza Reuters si AFP. Munitii, blindate,…

- Statele Unite reiau ritmul obișnuit de furnizare a armelor pentru Ucraina dupa aprobarea legii care prevede alocarea a 61 de miliarde de dolari Kievului. Astfel, este in pregatire un pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Potrivit unui…

- Presedintele SUA Joe Biden a promis luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite „rapid” ajutoare militare „importante” Ucrainei, odata ce Congresul american va adopta definitiv un nou pachet de 61 de miliarde de dolari pentru Kiev, relateaza…

- Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, a vorbit pentru prima data despre un pachet de noi proiecte de lege, printre care se numara și un ajutor pentru Ucraina (acest proiect de lege este similar cu cel adoptat anterior in Senat, care prevede un ajutor de aproximativ 60 de miliarde de…

- Donald Trump a declarat joi ca supravietuirea Ucrainei este importanta pentru Statele Unite - o schimbare de tonalitate, cu cateva zile inainte de votul din Camera Reprezentantilor, controlata de republicani, pe marginea unui pachet de ajutor de 61 de miliarde de dolari pentru Kiev, scrie news.ro.

- NATO trebuie sa fie capabila sa ofere asistenta "previzibila" pe termen lung Ucrainei in fata agresiunii ruse, a declarat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, relateaza AFP si Reuters.

- Reteaua energetica a Ucrainei primeste asistenta de urgenta din partea Romaniei, Poloniei si Slovaciei, dupa cel mai amplu val de lovituri aeriene rusesti care au avariat instalatii energetice si au lasat peste 1 milion de persoane fara curent, a anuntat vineri operatorul retelei nationale Ukrenergo,…

- SUA acorda un nou ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 300 de milioane de dolari, departe de suma substantiala solicitata de presedintele Joe Biden, inca blocata de unii republicani din Camera Reprezentanților.