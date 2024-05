Vineri începe oficial campania electorală! Pe 9 iunie alegem primarii și europarlamentarii Peste exact o luna, romanii sunt asteptati la vot pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European, dar si viitorii primari, consilieri locali si judeteni. Maine va incepe oficial campania pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie. Daca pentru scrutinul european cetatenii romani pot vota oriunde in tara sau in strainatate, pentru cel local isi pot exercita dreptul la vot doar la sectiile unde sunt arondati cu domiciliul sau resedinta. Candidaturile pentru alegerile locale ramase definitive vor fi afișate atat la sediile birourilor electorale județene, la sediul Biroului Electoral… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

