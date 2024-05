Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul in care se afla presedintele iranian Ebrahim Raisi si alti oficiali, intre care ministrul de externe, a fost localizat pe un munte din nord-vestul Iranului, au anuntat luni serviciile de salvare, estimand ca situatia ‘nu este buna’ pentru a gasi supravietuitori, relateaza AFP si Reuters.…

- Iranul e inmarmurit. Elicopterul in care se afla presedintele tarii, Ebrahim Raisi, s-a prabusit in munti din cauza ceții. Unele surse vorbesc de o aterizare forțata, dar nu exista date certe pana in acest moment privind cauzele accidentului sau soarta celor din elicopter. Zeci echipe de salvare incearca…

- Televiziunea de stat de la Teheran difuzeaza rugaciuni, in timp ce echipele de salvatori efectueaza cautari in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul prabușit la bordul caruia se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian. In acest moment, stare de sanatate…

- Cautari intense erau in desfasurare duminica dupa-amiaza in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul implicat intr-un accident si la bordul caruia pare ca se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, in timp ce starea acestora

- Update. Un elicopter dintr-un convoi care transporta mai multi oficiali iranieni, printre care si presedintele Ebrahim Raisi, a efectuat duminica o aterizare fortata, a confirmat ministrul iranian de interne Ahmed Vahidi in urma relatarilor din presa, dar inca nu se cunoaste starea presedintelui, relateaza…

- Un elicopter in care se afla președintele Iranului, Ebrahim Raisi a fost implicat intr-un ”incident, a informat duminica televiziunea de stat iraniana. Potrivit primelor informații, elicopterul care il transporta pe presedintele Ebrahim Raisi a avut ”o aterizare dificila”. La acest moment, salvatorii…

- Elicopterul președintelui Iranului, Ebrahim Raisi, a fost implicat intr-un accident, a raportat televiziunea de stat, noteaza adevarul. Alaturi de președintele Raisi se afla fostul ministrul... The post Elicopterul președintelui Iranului, Ebrahim Raisi, a fost implicat intr-un accident appeared first…

- Vineri, iranienii sunt așteptați la urne sa aleaga reprezentanții in Parlament și Adunarea Experților, structura care il desemneaza pe liderul suprem al țarii, cea mai puternica autoritate in stat. Este primul rand de alegeri de la protestele antiguvernamentale din 2022, declanșate de moartea in inchisoare…