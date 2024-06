Un nou trend în recrutare: Mașinile electrice ca beneficiu pentru angajați Odata cu creșterea preocuparilor legate de mediu și sustenabilitate, tot mai multe companii incearca sa atraga talente prin oferirea de beneficii ecologice. Unul dintre cele mai recente trenduri este includerea accesului la o mașina electrica ca parte a pachetului de beneficii pentru angajați. Conform unui raport realizat de Octopus EV, un numar tot mai mare […] The post Un nou trend in recrutare: Mașinile electrice ca beneficiu pentru angajați appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ARF a revizuit oferta prezentata de catre polonezii de la PESA pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale, confirmandu-i conformitatea și desemnandu-o ca fiind oferta caștigatoare. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) anunța finalizarea reevaluarii ofertei POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ…

- UE propune mai multe drepturi drepturi pentru angajați. Pentru a intari protecția sociala a muncitorilor, instituțiile europene implementeaza diverse masuri, inclusiv reglementari privind timpul de lucru și munca de la distanța. Uniunea Europeana a adoptat un set de reguli pentru consolidarea protecției…

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat o noua serie de taxe vamale pentru importurile din China, majorand tarifele pentru unele produse precum mașini electrice, panouri solare, oțel și altele. Casa Alba a declarat ca aceste masuri, printre care se numara o taxa de 100% pentru mașinile electrice…

- Statul Major al Apararii a analizat, in lunile februarie, martie și aprilie, desfașurarea primei serii de recrutare-selecție a soldaților profesioniști in Armata Romaniei din acest an. Rezultatele nu sunt chiar incurajatoare. Armata a derulat campania de recrutare și selecție in toate cele 41 de județe…

- Vlad Popescu Piedone, candidat la funcția de primar al Sectorului 5, vrea sa duca mai departe proiectele tatalui sau, Cristian Popescu Piedone, și spera sa obțina primul sau mandat de edil dupa alegerile locale din 9 iunie. Doar ca, spune deputatul Vlad Piedone, adversarii sai politici incearca sa ii…

- Inspecția tehnica periodica va trebui sa fie efectuata la fiecare șase luni de catre mașinile care desfașoara activitați de RENT CAR, fie ca vorbim de cele utilizate pentru transportul in regim de inchiriere sau cele folosite pentru serviciul de inchiriere. Sunt și excepții, vehicule care sunt exceptate…

- Norvegia este un adevarat paradis pentru mașinile cu zero emisii. De la inceputul anului, mașinile electrice au reprezentat 90% din totalul vanzarilor de mașini noi. In acest ritm, Norvegia are toate șansele sa iși atinga obiectivul de a interzice vanzarea de mașini termice noi pana in 2025. Dar, o…

- In Europa, vehiculele electrice produse in China devin din ce in ce mai comune. Anul trecut, din aproximativ 300.000 de vehicule electrice vandute in Uniunea Europeana, 19,5% au fost produse in China, iar acest numar va crește, conform unui articol publicat de un ONG numit T&E. Articolul prezice ca…