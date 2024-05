Franța a lansat racheta nucleară! Care îi este destinația? Armata franceza a efectuat miercuri prima lansare de proba a versiunii renovate a rachetei sale aer-sol cu raza medie de actiune presupusa a fi capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Anunțul a fost facut de ministrul apararii, Sebastien Lecornu, intr-un comunicat. Lipsita de orice incarcatura militara, aceasta racheta ASMPA-R a fost trasa de un avion […] The post Franța a lansat racheta nucleara! Care ii este destinația? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

