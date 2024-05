Stiri pe aceeasi tema

- Wiener Privatklinik din Viena, unde deja lucreaza cativa medici romani si 20 de asistente romance, vrea sa mai angajeze asistente din Romania, a declarat pentru News.ro Thomas Peter Ebm, CEO al Wiener Privatklinik. ”Lucreaza foarte bine, sunt extrem de calificate”, afirma el, subliniind totodata ca…

- Cele mai multe posturi sunt in Ministerul Educației, Ministerul Apararii, dar și Ministerul de Finanțe, cel care ar trebui sa stranga cureaua și sa gestioneze banii țarii. Intre timp, se lucreaza la noua lege a salarizarii care va schimba complet modul de calcul al salariilor.STATUL, CEL MAI MARE ANGAJATOR.…

- Confruntarile armate dintre forțele juntei militare din Myanmar și rebelii etnici par sa fi reizbucnit in apropierea unei localitați de langa frontiera cu Thailanda, dupa o perioada de o saptamana de calm relativ, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca Guvernul este interesat in acest moment sa scoata Tarom din "zona nefericita" in care se afla din punct de vedere economic si cauta investitori pentru acest lucru. Premierul Ciolacu, vizita importanta in Qatar: Avem in vedere atragerea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca Guvernul este interesat in acest moment sa scoata Tarom din „zona nefericita” in care se afla din punct de vedere economic si cauta investitori pentru acest lucru. Grindeanu a fost intrebat intr-o conferinta de presa la finalul vizitei…

- O delegație a Biroului de Informații Externe al Rusiei a efectuat o vizita de trei zile, inceputa luni, in capitala nord-coreeana Phenian, unde a discutat despre intensificarea cooperarii impotriva spionajului, a relatat joi presa nord-coreeana de stat KCNA, potrivit Rador Radio Romania. Directorul…

- Executia criminalului in serie Thomas Eugene Creech a fost oprita in statul Idaho, informeaza Rador Radio Romania. Executia criminalului in serie Thomas Eugene Creech in statul american Idaho a fost oprita, dupa ce o echipa medicala nu a reusit in mod repetat sa gaseasca o vena pentru administrarea…

- Inca 600 de posturi de medici vor fi ocupate prin concurs, in urma deciziei pe care Guvernul a luat-o saptamana trecuta. Executivul mai deblocase in luna ianuarie alte 7000 de posturi de medici, inclusiv stomatologi, precum si de asistenti, posturi blocate din cauza restrictiilor impuse angajarilor…