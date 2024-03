Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova nu doreste sa vada delegația Rusiei la sesiunea Organizației pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite (FAO, Food and Agriculture Organization) de la Chișinau, a acuzat ambasadorul Rusiei, Oleg Vasnețov, corespondentului TASS, relateaza Rador Radio…

- Un proiect de lege cu privire la anularea transferului peninsulei Crimeea catre R.S.S. Ucraineana, in anul 1954, a fost transmis spre examinarea Dumei de Stat a Rusiei, luni, anunta Duma de Stat, informeaza Meduza, potrivit Rador Radio Romania. Un proiect de lege a fost transmis Dumei de Stat care…

- Lumea are nevoie ca la viitoarele alegeri prezidențiale din SUA sa castige Donald Trump, deoarece doar un președinte american puternic poate asigura stabilitate și securitate sistemului internațional, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, intr-un interviu acordat pentru ziarul american…

- Serviciul de Informatii Externe al Rusiei (SVR) a acuzat, luni, Statele Unite ca incearca sa se amestece in alegerile prezidentiale din Rusia si a afirmat ca Washingtonul are chiar planuri de a lansa un atac cibernetic asupra sistemului de vot online, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

- Rusia va continua eforturile de destabilizare a Republicii Moldova, de compromitere a vectorului european și intoarcere in zona sa de influența și la alegerile din 2024 și 2025. Declarația a fost facuta de directorul SIS, Alexandru Musteața, in cadrul unei conferințe de presa. Potrivit lui, in acest…

- Fostul președinte al Rusiei, Boris Elțin, s-a pronunțat in anul 1994, in cadrul intalnirii cu omologul sau american, Bill Clinton, in favoarea ideii ca Rusia sa fie prima dintre unele țari europene care sa adere la NATO in cazul unei extinderi a Alianței Nord-Atlantice, reiese din documente desecretizate…

- Rușii le raspund vehement germanilor: „Sa iși aduca aminte de 1945!”Mihail Șeremet, deputat al Dumei de Stat a Federației Ruse din partea regiunii Crimeea, i-a cerut ministrului apararii al Germaniei, Boris Pistorius, care s-a referit la pericolul unui conflict militar cu Rusia, sa-și aduca aminte istoria…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a intalnit cu omologii sai din Iran, Turcia și Liban inaintea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU de marți, pentru a discuta despre Orientul Mijlociu, a transmis ministerul rus de externe, informeaza Reuters.