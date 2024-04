Superliga 2023/2024: Cine va da lovitura simbolica de start la meciul Universitatea Craiova - Farul Constanta. Duel pentru Europa

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB este presata sa invinga la Ovidiu, cu Farul, dupa ce Universitatea Craiova a venit la 4 puncte in spatele liderului, ca urmare a victoriei cu Rapid, pe teren propriu, 2-1. Inaintea rundei a doua din play-off-ul Superligii, FCSB a acumulat 35 de puncte in play-off-ul Superligii, cu 10 mai mult fața…

- Stadionul central al bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste, duminica, 31 martie 2024, de la ora 21.00, meciul Farul Constanta FCSB, din etapa a doua a turneului play off al Superligii 2023 2024.Este o partida asteptata cu mare interes, intre liderul clasamentului, cu 35 de puncte, FCSB, si…

- Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, si CFR Cluj se vor infrunta astazi, 2 martie 2024, de la ora 20.00, la Ovidiu, in etapa a 29 a a Superligii 2023 2024, penultima din sezonul regular.Clubul constantean a anuntat ca toate biletele de intrare la meci s au epuizat.In clasament, Farul…

- Stadionul central al complexului Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste astazi, 12 februarie 2024, meciul dintre Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, si Dinamo Bucuresti, ultima clasata, in partida care inchide etapa a 25 a a Superligii 2023 2024.Partida incepe la ora 20.00. Pe loc…

- Pe loc de play off in clasament, "marinariildquo; au remizat etapa trecuta, in deplasare, cu liderul detasat FCSB, acesta fiind al saptelea meci la rand in care Farul nu pierde in campionat. Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, si Dinamo Bucuresti, ultima clasata, se intalnesc luni, 12…

- In etapa a 25 a a Superligii, campioana Romaniei, Farul Constanta, aflata actualmente pe locul patru in clasament, cu 36 de puncte, va juca pe teren propriu cu Dinamo Bucuresti, ocupanta locului 15 penultimul , cu 16 puncte.Meciul e programat luni, 12 februarie, de la ora 20.00, urmand a incheia runda.Programul…

- Este a doua partida la rand Constanta Craiova, dupa ce, in runda anterioara, Farul a intalnit in deplasare cealalta echipa din Banie, Universitatea Craiova, pe care a invins o cu 2 1.Etapa a 23 a a Superligii, a doua programata in noul an, este deschisa, vineri, 26 ianuarie 2024, de partida de la Ovidiu…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a sustinut, astazi, 21 ianuarie 2024, meciul din etapa a 22 a a Superligii, prima din noul an, intalnind in deplasare Universitatea Craiova.Meciul s a incheiat cu victoria echipei de pe litoral, scor 2 1, scor stabilit inca de la pauza. In repriza secunda, au fost…