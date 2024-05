Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu publicat de Asociația Americana de Psihologie sugereaza ca percepția asupra imbatranirii este subiectiva și se schimba odata cu trecerea timpului. Cercetatorii au analizat datele a 14.056 de participanți din Studiul German privind Imbatranirea și au descoperit ca adulții de varsta mijlocie…

- Explozie de cancere in randul tinerilor! Cercetatorii spun ca cifrele sunt cu adevarat alarmante și au și cateva teorii legate de numarul tot mai mare al cazurilor de cancer depistate la persoanele tinere, de sub 50 de ani. Oamenii de știința trag un semna de alarma, dupa ce au constatat ca numarul…

- Au aparut primele capșune romanești pe piața, cu aproape o luna mai devreme decat eram obișnuiți, pe fondul temperaturilor ridicate din aceasta perioada. Producția este de solar, iar prețul la producator este in jur de 30 lei/kg, ca doar vorbim de trufandale. Pe tarabe, insa, este și mai mare chiar,…

- Constructorii auto s-au angajat in ultimii ani in cursa pentru dotarea mașinilor de ultima generație cu cat mai multe ecrane, console, care sa aduca cele mai noi tehnologii in autoturismele noastre. Ei bine, rezultatele au fost dezastruoase. Autoturismele noi sunt pline de ecrane tactile, de console,…

- Cercetatorii francezi au observat un risc crescut de meningiom – tumoare a membranelor protectoare ale creierului – legat de utilizarea a trei medicamente cu proprietați contraceptive. Este concluzia unui studiu realizat de GIS Epi-Phare , publicat in British Medical Journal (BMJ), care indica un…

- Descoperire revoluționara care ar putea schimba complet modul in care este tratat diabetul. O echipa de cercetatori a modificat genetic o vaca bruna din Brazilia pentru a produce insulina umana in laptele sau. Noua descoperire ar putea face ca insulina sa fie mult mai accesibila și mai ieftina pentru…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a venit cu o propunere inedita, miercuri! Premierul in funcție propune ca lista pentru alegerile europarlamentare sa fie deschisa de o femeie care sa nu fie membra a PSD, dar nici a PNL. Marcel Ciolacu a venit cu o propunere inedita, dupa ce președintele PNL, Nicolae…

- Aspirina ar putea juca un rol major in tratamentul contra cancerului, susțin cercetatorii de la Universitatea Cardiff, in urma unei ample analize. Se știe ca aspirina este un medicament antiinflamator foarte folosit. Meta-analiza – publicata in British Journal of Cancer – se bazeaza pe 118 studii,…