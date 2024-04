Percepția îmbătrânirii: cum se schimbă perspectiva asupra bătrâneții odată cu trecerea timpului Un nou studiu publicat de Asociația Americana de Psihologie sugereaza ca percepția asupra imbatranirii este subiectiva și se schimba odata cu trecerea timpului. Cercetatorii au analizat datele a 14.056 de participanți din Studiul German privind Imbatranirea și au descoperit ca adulții de varsta mijlocie și mai in varsta cred ca batranețea incepe mai tarziu in […] The post Percepția imbatranirii: cum se schimba perspectiva asupra batraneții odata cu trecerea timpului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

