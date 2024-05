Stiri pe aceeasi tema

- Dabney Coleman, actorul care a adus pe ecrane o nota glorioasa de șmecherie in interpretarea unor raufacatori comici, in filme precum „9 to 5” și „Tootsie”, a murit la varsta de 92 de ani.

- Roger Corman, care a regizat o serie de filme de cult, printre care „The Little Shop of Horrors” din 1960, a murit la varsta de 98 de ani, noteaza BBC. Familia sa a declarat pentru publicația de specialitate Variety ca a murit joi, in locuința sa din Santa Monica, California. „Filmele sale au fost revoluționare…

- Cristian Topan, unul dintre cei mai eminenți caricaturiști romani, a incetat din viața la varsta de 60 de ani, lasand in urma un gol imens in lumea artei și umorului. Nascut pe 13 octombrie 1963 la București, Topan a fost un maestru al peniței și al umorului fin, cu o cariera ce s-a intins pe […] The…

- Este doliu in fotbalul romanesc. Un fost patron de superliga a incetat din viața. Este vorba, mai exact, de Liviu Galan, fostul finanțator al echipei FC Național. Vestea trista a decesului sau a fost anunțata public de Liga Profesionista de Fotbal. Pana la acest moment, nu sunt cunoscute motivele pentru…

- Costel Corduneanu, supranumit unul dintre „legendarii” interlopi ai Romaniei, a murit luni, 15 aprilie 2024. El se afla internat de saptamani bune la spitalul din Tg. Mures, dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la cord. A murit Costel Corduneanu Doliu in lumea interlopa din Romania! A decedat…

- Doru Viorel Ursu, fost ministru de Interne, judecator militar si autor al mai multor carti, a murit la varsta de 71 de ani. Doru Viorel Ursu, fost ministru de Interne, judecator militar si autor al catorva carti, a murit la varsta de 71 de ani. Anunțul trist a fost facut chiar de familia fostuui politician.…

- Tensiune maxima in randul angajaților de la Poșta Romana, care au fost doua zile in greva, dupa ce un poștaș a murit, marți, la Tulcea, iar o femeie a facut AVC. Toate acestea s-ar fi intamplat, in contextul in care directorul Poștei Romane a trimis oameni sa-i amenințe pe greviști, dupa cum susțin…

- Medicii au doua ipoteze in cazul tanarului in varsta de 26 de ani, care a murit subit, in Arad. Studentul a decedat pe terenul de fotbal. Iata ce au transmis doctorii cu privire la acest caz șocant!