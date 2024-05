Kabosu, faimoasa cațelușa Shiba Inu din meme-ul „doge”, a murit vineri la varsta de 18 ani, a anunțat proprietara sa, Atsuko Sato. Kabosu a devenit cunoscuta pe internet in 2010 datorita unei fotografii care a inspirat meme-ul „doge” și ulterior a devenit simbolul criptomonedei Dogecoin. Kabosu suferea de leucemie și boala hepatica. Sato planuiește o […] The post Kabosu, cațelușa care a inspirat faimosul meme „Doge”, a murit la varsta de 18 ani appeared first on Puterea.ro .