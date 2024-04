Tensiune maxima in randul angajaților de la Poșta Romana, care au fost doua zile in greva, dupa ce un poștaș a murit, marți, la Tulcea, iar o femeie a facut AVC. Toate acestea s-ar fi intamplat, in contextul in care directorul Poștei Romane a trimis oameni sa-i amenințe pe greviști, dupa cum susțin aceștia. De cealalta parte, reprezentanții companiei spun, insa, ca barbatul ar fi decedat acasa, in timpul liber. Pe rețelele sociale ale salariaților de la Poșta comentariile au inceput sa curga: „Domnule Director General la HUB Tulcea, un coleg a decedat și o colega a leșinat! Colegul nu are pe nimeni!…