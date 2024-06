Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii de petrecere din Romania e in doliu! S-a stins din viața un cunoscut lautar, dupa o lupta grea cu boala. Acesta se afla sub supravegherea cadrelor medicale, insa, din nefericire, viața lui nu a putut fi salvata.

- Marius Baiazid a murit in aceasta dimineața dupa o lupta crancena cu o boala nemiloasa. Cantarețul era internat la Spitalul Municipal din București de la inceputul lunii dupa a inceput sa se simta tot mai rau.Familia, apropiații și fanii se rugau pentru sanatatea lui in mediul online.

- O veste trista lovește, miercuri, lumea artistica din Romania. Un mare actor a parasit lumea celor vii. Actorul Costel Constantin a incetat din viata, anuntul fiind facut miercuri, 22 mai, de la nivelul Teatrului National Bucuresti. Apreciatul actor avea 81 de ani. „Cu adanca tristețe anunțam trecerea…

- Tzanca Uraganu și familia sa trec prin momente cumplite! Lucas, nepotul cantarețului de manele, s-a stins din viața la o varsta frageda, iar anunțul trist a fost facut de artist pe rețelele de socializare. Iata de ce boala suferea baiatul!

- E doliu in lumea presei din Romania. Un cunoscut fotograf sportiv s-a stins din viața la varsta de 45 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de un prieten de-al sau, prin intermediul paginii de Facebook.

- Doliu in lumea sportului si a presei romanesti. Un cunoscut fotograf sportiv, Alexandru Hojda, s a stins la doar 45 de ani, lasand in urma lui un gol de nedescris. O veste tragica a socat comunitatea sportiva din Romania. Vestea trista se referea la trecerea in nefiinta a lui Alexandru Hojda, un fotograf…

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! A murit Constantin Cojocaru. Cunoscutul actor s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Odeon.