Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata zilei de luni, 13 mai a.c., in intervalul orar 6.30-9.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au desfașurat, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Ploiești, pe Drumul Național 1 B, in comuna Bucov, o actiune pe linia verificarii legalitații desfașurarii transportului rutier de…

- In perioada 26-28 aprilie a.c., politistii din cadrul Biroului Autostrazi A3 Turda-Borș au acționat pentru creșterea siguranței in trafic si impunerea respectarii normelor legale de catre conducatorii auto pe tronsonul A3, pe raza județelor Cluj și Mureș. In urma abaterilor constatate de polițiști au…

- Seria SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara – CSM Ploiești, din play-out-ul Ligii Naționale, se muta in Prahova. Dupa ce și-a consumat primele doua episoade la Arad și Timișoara, seria „trei din cinci” continua la sala Olimpia din Ploiești. Rezultatele de saptamana trecuta, 72-65 și 74-69, au fost…

- Ieri dimineata, agenti din cadrul Politiei municipale Campina au instituit mai multe filtre rutiere, actiunea avand ca scop combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, reducerea numarului si a consecintelor acestora. In fapt, raziile de ieri sunt o continuare a celor derulate la…

- Agentii rutieri prahoveni au derulat mai multe actiuni pe soselele din judet, pe linia combaterii conducerii de autovehicule sub influența bauturilor alcoolice sau a altor substanțe, precum si pentru sanctionarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza. In acest context, dupa cum…

- Ieri dimineața, poliția prahoveana a instituit un filtru rutier pe raza localitații Valea Calugareasca, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere. S-a acționat pentru depistarea vitezomanilor, a conducatorilor auto care se urca la volan sub influența alcoolului sau…

- Joi, 7 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii din Cugir și Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Alba, au organizat o acțiune de verificare a modului de realizare a comerțului cu…

- F.T. In urma unor descinderi efectuate marti, 27 februarie a.c., in comuna Dumbravesti, un barbat in varsta de 36 de ani a fost retinut, acesta urmand sa fie prezentatat procurorilor, cu propunerea de luare a unei alte masuri preventive. Potrivit reprezentantilor IPJ Prahova, «in urma cercetarilor efectuate,…