IGPR: Numărul infracțiunilor de evaziune fiscală a explodat Poliția a facut anunțul! Numarul infractiunilor de evaziune fiscala este in crestere rapida in primele patru luni ale anului, potrivit unui bilant facut public duminica de Politia Romana. „Se constata un trend ascendent in cazul infractiunilor economico-financiare”, este una dintre concluziile bilanțului facut public duminica de Politia Romana. Conform IGPR, anul acesta au fost constatate cu 2.992 mai multe infractiuni economico-financiare decat in aceeasi perioada a anului trecut, reprezentand o crestere de peste 21%. Cea mai mare creștere este insa la infractiunile de evaziune fiscala, cu 846… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

