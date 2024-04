Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul feroviar a avut loc, marți seara, pe raza orasului Azuga din județul Prahova, dupa ce doua persoane au fost lovite de un tren de calatori. Mecanicul locomotivei a suferit un atac de panica, relateaza Observatorul Prahovean. In urma impactului, cele doua victime, o fetița de 7 ani și un barbat…

- Potrivit unei informari a ISU Prahova, astazi, pana la ora 15.00, pompierii militari prahoveni au intervenit in 30 de cazuri, toate ca urmare a manifestarii fenomenelor meteo caracterizate prin prezența vantului puternic. „Cele mai multe intervenții au fost desfașurate in municipiul Ploiești, 11…

- Marți, patru persoane au suferit rani in urma unui accident in localitatea Butimanu din județul Dambovița. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Dambovița, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp. "Din primele date, un tanar de 20 de ani, in timp ce ar fi condus un…

- V. Stoica Circulația pe DN1, in zona Campina, este inchisa timp de doua zile pentru demolarea unui pod feroviar șubred care trece peste drumul național! Poliția Romana, prin Centrul Infotrafic, a reamintit ieri ca, in perioada 19.03.2024, ora 00.00 – 20.03.2024, ora 24.00, circulația rutiera va fi inchisa…

- Reprezentanți ai Compartimentului „Prevenire” din cadrul ISU „Șerban Cantacuzino” Prahova au desfașurat 39 de controale pe linia apararii impotriva incendiilor la obiective turistice și de alimentație publica din municipiile Ploiești și Campina, din orașele Breaza, Sinaia, Bușteni și Azuga, precum și…

- ”La data de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Campina, au fost sesizati despre faptul ca pe aleea aferenta strazii Garii, din comuna Filipestii de Padure, s-a produs un accident rutier”, a transmis, miercuri seara, IPJ Prahova.Sursa citata a precizat…

- O femeie a fost ucisa, iar sotul si fiica acestora au fost raniti de o masina care incercat sa forteze un blocaj al agricultorilor francezi la Pamiers, in Ariegrave;ge nord vest , o drama in urma careia au fost retinuti trei barbati si plasati in arest preventiv, potrivit unei surse din cadrul politiei,…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in perioada 5 – 7 ianuarie a.c., angajatii institutiei au acționat pentru gestionarea a 76 de misiuni, dintre care 28 au reprezentat intervenții in situații de urgența, 42- urgențe medicale și 6- activitați de…