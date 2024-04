Cercetătorii au căutat secretele unei secte: au dat peste un sit ritual antic Cautand sa dezlege misterul unei vieți de sihastru, o echipa de arheologi a descoperit ruinele unuia dintre cele mai mari situri henge gasite vreodata in estul Angliei. Cercul de pamant folosit pentru practici rituale era probabil un sit din perioada Neoliticului tarziu sau a epocii Bronzului timpuriu. Locația a fost parasita timp de mai multe […] The post Cercetatorii au cautat secretele unei secte: au dat peste un sit ritual antic appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

