Țigara electronică scade calitatea somnului și mărește riscul de anxietate Țigara electronica e mai puțin nociva pentru fumator și pentru cei din jur. Dar nu este complet inofensiva, e chiar foarte periculoasa pentru sanatatea mintala. Țigara electronica și efectele ei reprezinta obiectivul unei noi cercetari realizate de doi profesori de la Universitatea Surrey (Guildford, sudul Angliei) și Universitatea Cardiff (Țara Galilor). Studiul arata ca a folosi țigara electronica are consecințe majore asupra somnului și sanatații mintale, ne explica Futurism . Ceretatorii au studiat efectele țigarii electronice in cazul tinerilor adulți cu varste intre 18 și 25 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

