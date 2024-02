Microplastice, în toate organele, inclusiv în creier și placentă Microplastice, peste tot: in bucatarie, baie, legume, fructe… Dar au fost descoperite și in principalele organe ale corpului omului, inclusiv in creier și placenta. Un recent studiu publicat in Toxicological Science arata ca in cazul unei concentrații alarmante de microplastice in organele interne are loc un schimb intre mama și fat. Cercetatorii chinezi au analizat 62 de eșantioane de țesuturi placentare și au descoperit intre 6,5 și 685 de micrograme de microplastice pe gramul de țesut. Sunt concentrații foarte variabile, dar superioare celor descoperite in sangele uman de studiile precedente.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

