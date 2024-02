In SUA, un bebeluș din zece, nascut prematur, este asociat cu expunerea femeii insarcinate la ftalați, potrivit unui recent studiu american, transmite RFI. Ftalații sunt compuși chimici extrem de raspandiți, in special in plastice. Cercetatorii subliniaza ca din cauza acestui fenomen, costurile medicale și sociale sunt foarte mari. Sub denumierea de ftalați se aduna multe substanțe chimice, folosite pentru a face materialele plastice mai flexibile și mai durabile. Ftalații se gasesc in produse de larg consum, ambalaje, recipiente de depozitare a alimentelor, in cosmetice, jucarii, materiale de…